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Лавров пообещал воспользоваться приглашением Мирзояна и посетить Ереван

Лавров пообещал воспользоваться приглашением Мирзояна и посетить Ереван Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван.
В регионе
21 января 2025 г. 16:03
Лавров пообещал воспользоваться приглашением Мирзояна и посетить Ереван

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Мирзояном.

"Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил - нанести визит в Ереван. Также мы возобновим и будем поддерживать регулярность диалога между заместителями министров" , - сказал он.

По его словам, стороны договорились в ближайшее время подготовить очередной двухлетний план консультаций между дипведомствами.

Кроме того, он сказал, что Москва считает перспективной работу консультативного формата 3+3.

"Подтвердили заинтересованность в функционировании консультативного формата 3+3. Три страны Южного Кавказа - Армения, Азербайджан, Грузия, и три их соседа, Россия, Иран и Турция. Считаем эту платформу весьма перспективной", - сказал Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov promises to visit Yerevan at Mirzoyan's invitation
Версия на азербайджанском языке Lavrov erməni həmkarına İrəvana səfər edəcəyini vəd edib

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