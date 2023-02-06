Лавров поговорил по телефону с Чавушоглу

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Лавров выразил соболезнования Турции по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением.
"В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации В.В.Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь", - говорится в заявлении МИД РФ.