Лавров поговорил по телефону с Чавушоглу

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил соболезнования Турции по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением.

"В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации В.В.Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь", - говорится в заявлении МИД РФ.