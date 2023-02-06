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Лавров поговорил по телефону с Чавушоглу

Лавров поговорил по телефону с Чавушоглу Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
В регионе
6 февраля 2023 г. 18:04
Лавров поговорил по телефону с Чавушоглу

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил соболезнования Турции по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением.

"В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации В.В.Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь", - говорится в заявлении МИД РФ.

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Версия на английском языке Lavrov talks with Cavusoglu over phone
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkiyə XİN rəhbərləri telefonla danışıb

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