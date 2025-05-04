Лавров подтвердил МИД Пакистана готовность содействовать урегулированию с Индией

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил пакистанскому коллеге Исхаку Дару готовность Москвы содействовать урегулированию ситуации между Нью-Дели и Исламабадом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил пакистанскому коллеге Исхаку Дару готовность Москвы содействовать урегулированию ситуации между Нью-Дели и Исламабадом.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Telegram-канале по итогам телефонного разговора.

"Особое внимание было уделено значительному росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", - сообщили в министерстве.

В пакистанском ведомстве, в свою очередь, отметили, что министр Исхак Дар в ходе телефонного разговора отверг беспочвенные обвинения Индии и подстрекательскую риторику против Пакистана, осудив односторонний и незаконный шаг Нью-Дели по приостановке действия Договора по водам Инда, что является нарушением ее международных обязательств.

"Подтвердив приверженность Пакистана региональному миру, министр подчеркнул, что Пакистан будет решительно защищать свой суверенитет и национальные интересы. Он также передал предложение Пакистана о проведении международного, прозрачного и независимого расследования", - указали в пресс-службе пакистанского МИД.