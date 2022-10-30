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Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине

Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации в Украине
В регионе
30 октября 2022 г. 14:59
Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине

Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации в Украине

Как передаёт Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Он отметил, что готовность России, включая ее президента Владимира Путина, к переговорам остается неизменной.

По словам министра, "за последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером".

"Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона "всегда готова выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор".

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Версия на английском языке Lavrov: 'Russia is ready for negotiations on Ukraine'
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Rusiya Ukrayna üzrə danışıqlara hazırdır"

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