Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине

Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации в Украине
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Он отметил, что готовность России, включая ее президента Владимира Путина, к переговорам остается неизменной.
По словам министра, "за последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером".
"Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег", - отметил глава МИД РФ.
По его словам, российская сторона "всегда готова выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор".