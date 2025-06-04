Лавров: По гумканалам у России и Украины есть реальное движение вперед

У России и Украины есть реальное движение вперед по гуманитарным вопросам, канал общения нужно сохранять.

У России и Украины есть реальное движение вперед по гуманитарным вопросам, канал общения нужно сохранять.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения, это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы и именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве меры укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более, что здесь, как я уже сказал, есть реальное движение вперед", - отметил он.

Лавров также сказал, что процесс прямых переговоров между сторонами важен, полезен и работает.

"Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед с (президентом США) Дональдом Трампом по телефону, - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - отметил глава МИД, пояснив, что речь идет, в частности, о договоренностях, связанных с обменом военнопленными.