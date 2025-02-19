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Лавров планирует провести переговоры с представителями властей Ирана

Лавров планирует провести переговоры с представителями властей Ирана Глава МИД РФ Сергей Лавров в ближайшее время планирует провести контакты с представителями властей Ирана.
В регионе
19 февраля 2025 г. 15:06
Лавров планирует провести переговоры с представителями властей Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ближайшее время планирует провести контакты с представителями властей Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава МИД России на "правительственном часе" в Госдуме

"В ближайшее время у меня будут контакты с иранскими представителями", - сказал Лавров.

Он отметил, что в перечень вопросов, которые будут подниматься в ходе этих контактов, войдет тематика выстраивания линий, определяющих национальные зоны в Каспийском море, что для Ирана является одним из условий для ратификации соответствующей конвенции.

"Мы предложили на экспертном уровне целую серию решений, иранские коллеги их рассматривают", - добавил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Yaxın günlərdə İran nümayəndələri ilə danışıqlar aparacağam

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