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Лавров: Переход к плану "Б" по СВПД приведет к открытому конфликту

Лавров: Переход к плану "Б" по СВПД приведет к открытому конфликту У Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана нет альтернатив.
В регионе
29 декабря 2022 г. 10:20
Лавров: Переход к плану Б по СВПД приведет к открытому конфликту

У Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана нет альтернатив.

Как передает Report, об это в интервью российским СМИ заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, любая спекуляция на тему "плана Б" вместо восстановления сделки является безответственной и чревата эскалацией.

"Жизнь доказала, что СВПД не имеет разумной альтернативы. Считаем безответственными спекуляции на тему пресловутого "плана Б" и прочих неприемлемых вариантов", - сказал он, добавив, что переход к "плану Б" приведет "к эскалации, гонке вооружений, открытому конфликту с необратимыми последствиями".

Глава МИД РФ указал, что ранее российская сторона выдвигала Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива для долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ирана. Он подчеркнул, что в данный момент она находится на их рассмотрении.

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Версия на английском языке Lavrov: Transition to Plan B under JCPOA will lead to open conflict

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