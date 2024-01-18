Лавров озвучил список стран, входящих в близкое окружение России

В число близкого окружения России входят Турция, Саудовская Аравия, Катар, а также Иран.

В число близкого окружения России входят Турция, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, а также Иран.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока: Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар", - сказал Лавров.

По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией.

Также глава МИД РФ отметил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в истории.