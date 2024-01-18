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Лавров озвучил список стран, входящих в близкое окружение России

Лавров озвучил список стран, входящих в близкое окружение России В число близкого окружения России входят Турция, Саудовская Аравия, Катар, а также Иран.
В регионе
18 января 2024 г. 12:54
Лавров озвучил список стран, входящих в близкое окружение России

В число близкого окружения России входят Турция, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, а также Иран.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока: Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар", - сказал Лавров.

По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией.

Также глава МИД РФ отметил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в истории.

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Версия на английском языке Lavrov names countries in Russia’s inner circle

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