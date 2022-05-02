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Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.
В регионе
2 мая 2022 г. 01:00
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр заявил в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

Российскому министру был задан вопрос о существовании на Западе "множества гипотез о состоянии здоровья президента России Владимира Путина".

На это министр посоветовал: "спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша".

"Думаю, вы поймете, о чем идет речь", - добавил Сергей Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Putinin səhhəti barədə danışıb

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