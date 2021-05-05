Лавров отправится с визитом в Армению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибудет в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибудет в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, затем, 10-11 мая, глава МИД России также посетит с рабочим визитом Азербайджан.

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в ходе контактов предполагается "обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене". Но приоритетной темой переговоров станет выполнение имеющихся договоренностей по Карабаху. "Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Карабаху", - отметила Захарова.