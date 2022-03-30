Лавров отметил существенный прогресс на переговорах с Украиной в Стамбуле

Результат российско-украинских переговоров в Стамбуле можно считать прогрессом, Киев понимает, что вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены.

Результат российско-украинских переговоров в Стамбуле можно считать прогрессом, Киев понимает, что вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными.

"Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат", – сказал Лавров.

Он также отметил подтверждение Киевом намерения обеспечить неядерный и внеблоковый статус Украины.

"Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", – добавил министр.