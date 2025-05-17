Лавров отметил роль США в том, что Украина приняла предложение о переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио отметил позитивную роль США в том, что Украина приняла предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио отметил позитивную роль США в том, что Украина приняла предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров", - сказано в сообщении.

Глава МИД РФ "подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте".

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Рубио.