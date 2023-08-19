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Лавров: Страны ОДКБ не дадут вовлечь себя в планы Запада по эскалации

Лавров: Страны ОДКБ не дадут вовлечь себя в планы Запада по эскалации Россия убеждена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности не позволят Западу вовлечь себя в его планы по эскалации военно-политической напряженности.
В регионе
19 августа 2023 г. 08:01
Лавров: Страны ОДКБ не дадут вовлечь себя в планы Запада по эскалации

Россия убеждена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности не позволят Западу вовлечь себя в его планы по эскалации военно-политической напряженности.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Уверены, что наши союзники критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности, - сказал он. - В целом мы, конечно, рассчитываем, что развивая связи с третьими странами и объединениями, наши союзники по ЕАЭС и ОДКБ не будут предпринимать шаги, противоречащие их обязательствам в рамках этих организаций".

Лавров добавил, что не в правилах Москвы "учить жизни" другие государства или диктовать как и с кем им строить отношения. "Россия не запрещает никому из наших соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы. Думаю, они нас слышат", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Qərblə bağlı KTMT ölkələrinə müraciət edib: “Düşünürəm ki, bizi eşidirlər”

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