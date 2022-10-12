О нас

Лавров: ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению

Лавров: ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности (СКБ) объединения.
В регионе
12 октября 2022 г. 18:06
Лавров: ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности (СКБ) объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду.

"Сразу же после того, как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся, было принято решение отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ и руководителя Объединенного штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ", - сказал Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.

Он отметил, что единственное, что требуется, - это решение СКБ, который должен быть созван председателем ОДКБ.

Лавров на переговорах с Мирзояном предложил рассмотреть отношения Армении и Азербайджана с учетом последних контактов лидеров в Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “KTMT Ermənistana müşahidəçilər göndərməyə hazırdır”
Версия на английском языке Lavrov: CSTO ready to send its observers to Armenia

Другие новости из категории

Между Турцией и Казахстаном подписаны 6 документов
Между Турцией и Казахстаном подписаны 6 документов
12 октября 2022 г. 18:00
Глава ЕК: Европа верит в ценности, за которые борются иранские женщины
Глава ЕК: Европа верит в ценности, за которые борются иранские женщины
12 октября 2022 г. 17:55
Шмыгаль заявил, что Европейский инвестбанк перевел Киеву 550 млн евро
Шмыгаль заявил, что Европейский инвестбанк перевел Киеву 550 млн евро
12 октября 2022 г. 17:49
Кыргызстан закупил БПЛА Bayraktar Akıncı
Кыргызстан закупил БПЛА Bayraktar Akıncı
12 октября 2022 г. 17:33
К протестам в Иране присоединились рабочие ряда НПЗ
К протестам в Иране присоединились рабочие ряда НПЗ
12 октября 2022 г. 16:42
На золоторудной шахте в Кыргызстане от угарного газа погибли двое
На золоторудной шахте в Кыргызстане от угарного газа погибли двое
12 октября 2022 г. 16:25
Токаев и Эрдоган договорились довести объем товарооборота двух стран до $10 млрд
Токаев и Эрдоган договорились довести объем товарооборота двух стран до $10 млрд
12 октября 2022 г. 15:53
Президент Кыргызстана вылетел в Астану
Президент Кыргызстана вылетел в Астану
12 октября 2022 г. 15:41
Президент Турции прибыл в Казахстан
Президент Турции прибыл в Казахстан
12 октября 2022 г. 13:52
ЦИК Казахстана зарегистрировала Токаева кандидатом в президенты
ЦИК Казахстана зарегистрировала Токаева кандидатом в президенты
12 октября 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi