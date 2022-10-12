Лавров: ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности (СКБ) объединения.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности (СКБ) объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду.

"Сразу же после того, как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся, было принято решение отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ и руководителя Объединенного штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ", - сказал Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.

Он отметил, что единственное, что требуется, - это решение СКБ, который должен быть созван председателем ОДКБ.

Лавров на переговорах с Мирзояном предложил рассмотреть отношения Армении и Азербайджана с учетом последних контактов лидеров в Европе.