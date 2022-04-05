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Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной После того как российские войска покинут Украину и будет проведен референдум по мирному договору с «отрицательным» результатом, переговоры с Киевом придется начинать заново, и Москва не хочет «играть в такие кошки-мышки».
В регионе
5 апреля 2022 г. 23:50
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

После того как российские войска покинут Украину и будет проведен референдум по мирному договору с «отрицательным» результатом, переговоры с Киевом придется начинать заново, и Москва не хочет «играть в такие кошки-мышки».

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, Москву «настораживает», что украинская сторона требует в случае заключения мирного договора, чтобы в течение нескольких дней были прекращены все военные действия и российские военные покинули Украину.

«После этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И существует очень большая вероятность того, что когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», — пояснил Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Ukrayna ilə danışıqların perspektivlərini qiymətləndirib

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