Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

После того как российские войска покинут Украину и будет проведен референдум по мирному договору с «отрицательным» результатом, переговоры с Киевом придется начинать заново, и Москва не хочет «играть в такие кошки-мышки».

После того как российские войска покинут Украину и будет проведен референдум по мирному договору с «отрицательным» результатом, переговоры с Киевом придется начинать заново, и Москва не хочет «играть в такие кошки-мышки».

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, Москву «настораживает», что украинская сторона требует в случае заключения мирного договора, чтобы в течение нескольких дней были прекращены все военные действия и российские военные покинули Украину.

«После этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И существует очень большая вероятность того, что когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», — пояснил Лавров.