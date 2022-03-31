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Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов Первый дипломат нового правительства Афганистана аккредитован в России.
В регионе
31 марта 2022 г. 09:31
Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Первый дипломат нового правительства Афганистана аккредитован в России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", - сказал он в четверг на заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в Туньси (Китай).

По мнению министра, несмотря на "нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву".

Вместе с тем, как отметил Лавров, "основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность". Он подчеркнул, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.

Террористическое движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

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Версия на английском языке First diplomat of Taliban government accredited to Russia

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