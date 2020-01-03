​Лавров обвинил США в нарушении международного права

Глава МИД РФ Сергей Лавров после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право, Москва призывает Вашингтон отказаться от силовых методов решения международных проблем, заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора.

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", - заявили в МИД РФ.