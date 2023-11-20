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Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД ряда исламских стран

Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД ряда исламских стран Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник, 21 ноября, в Москве консультации по ситуации вокруг сектора Газа с министрами иностранных дел ряда стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).
В регионе
20 ноября 2023 г. 17:40
Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД ряда исламских стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник, 21 ноября, в Москве консультации по ситуации вокруг сектора Газа с министрами иностранных дел ряда стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на "Итерфакс", об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что делегации глав внешнеполитических ведомств этих стран "прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа".

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