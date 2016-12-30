Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции перемирие в Сирии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу перемирие в Турции.

Как передает Report, об этом сообщил МИД РФ.

«Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары… Была подчеркнута важность соблюдения всеми оппозиционными группировками режима прекращения боевых действий и проявления ими конструктивных подходов в контексте подготовки к предстоящей встрече в Астане», — сообщил МИД РФ.