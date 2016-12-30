 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции перемирие в Сирии

    Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных 29 декабря

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу перемирие в Турции.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД РФ.

    «Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары… Была подчеркнута важность соблюдения всеми оппозиционными группировками режима прекращения боевых действий и проявления ими конструктивных подходов в контексте подготовки к предстоящей встрече в Астане», — сообщил МИД РФ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi