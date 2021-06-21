Лавров о выборах в Армении

"Выборы в Армении состоялись только что. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство".

"Выборы в Армении состоялись только что. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, комментируя парламентские выборы в Армении.

Лавров отметил, что российская сторона исходит из того, что трехсторонние договоренности по Карабаху, прекратившие войну, работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон.