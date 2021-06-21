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Лавров о выборах в Армении

Лавров о выборах в Армении "Выборы в Армении состоялись только что. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство".
В регионе
21 июня 2021 г. 16:10
Лавров о выборах в Армении

"Выборы в Армении состоялись только что. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, комментируя парламентские выборы в Армении.

Лавров отметил, что российская сторона исходит из того, что трехсторонние договоренности по Карабаху, прекратившие войну, работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Ermənistanda keçirilmiş seçkiləri şərh edib
Версия на английском языке Lavrov talks on elections in Armenia

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