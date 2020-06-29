Лавров: Ни одна страна не вывозила своих граждан бесплатно

Вывоз своих граждан домой во время пандемии коронавируса ни одна страна не осуществляла бесплатно. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Нигде бесплатно никто никого не вывозил, - сказал он. - Всем либо дают в долг, либо берут расписку, что по возвращении человек оплатит соответствующую сумму. У нас все это сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине".

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

При этом граждане РФ, у которых есть неиспользованные билеты российских авиакомпаний, принимаются на борт бесплатно. Те, у которых есть билеты иностранных авиакомпаний, должны оплатить 200 евро на человека для среднемагистральных рейсов и 400 евро - для дальнемагистральных.

По словам Лаврова, около 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, остаются за рубежом.