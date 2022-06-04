Лавров: Нефтяные санкции не повлияли на экономику России

Политика Запада в отношении российских энергоресурсов не привела к потерям бюджета РФ, а прибыль от экспорта энергоносителей по итогам года возрастет.

Политика Запада в отношении российских энергоресурсов не привела к потерям бюджета РФ, а прибыль от экспорта энергоносителей по итогам года возрастет.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя согласованные ЕС рестрикции в отношении российской нефти.

"Нефть по большому счету не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи", - сказал Лавров.

"Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил глава МИД РФ.