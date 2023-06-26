Лавров не исключил участия Запада в военном мятеже ЧВК "Вагнер"

Спецслужбы РФ уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня.

Спецслужбы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что посол США Линн Трейси в связи с событиями в РФ связывалась с российскими представителями. По его словам, она передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия.

"Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигнала эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сказал он.