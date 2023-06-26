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Лавров не исключил участия Запада в военном мятеже ЧВК "Вагнер"

Лавров не исключил участия Запада в военном мятеже ЧВК "Вагнер" Спецслужбы РФ уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня.
В регионе
26 июня 2023 г. 17:13
Лавров не исключил участия Запада в военном мятеже ЧВК Вагнер

Спецслужбы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что посол США Линн Трейси в связи с событиями в РФ связывалась с российскими представителями. По его словам, она передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия.

"Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигнала эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov "Vaqner"in qiyamında Qərbin əlinin olduğunu istisna etməyib

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