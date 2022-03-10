Лавров назвал ситуацию в Украине боем за право быть на политической карте

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Комментируя вопрос журналистов о возможности начала ядерной войны, глава МИД России заявил, что не верит в ее начало, и наоборот, Москву настораживает, что Запад "по Фрейду" постоянно говорит о ядерной войне.