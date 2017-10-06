Лавров: Надеемся, что саммит прикаспийских государств пройдет в следующем году

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Россия рассчитывает, что очередной, пятый, саммит прикаспийских государств пройдет в будущем году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

"Казахстан будет принимать очередной, уже пятый Каспийский саммит, - сказал министр. - Мы надеемся, что он пройдет в будущем году, как главы государств и договаривались".