Лавров: На переговорах по Ливии в Москве достигнут определенный прогресс

"В Москве прошли интенсивные консультации с участием ливийских сторон при поддержке министров иностранных дел и обороны Турецкой Республики и Российской Федерации. Рассматривался документ, который поможет конкретизировать вопросы, связанные с прекращением огня, которое было объявлено в 00:00 часов в воскресенье в ответ на призыв президентов Путина и Эрдогана, который содержится в их совместном заявлении, принятом 8 января в Стамбуле".

Как передает российское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, стороны очень подробно рассмотрели проект итогового документа: "Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут".