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Главы МИД России и Турции подписали план консультаций до 2022 года

Главы МИД России и Турции подписали план консультаций до 2022 года В Сочи состоялась Церемония подписания Плана консультаций между Министерствами иностранных дел России и Турции на 2021-2022 г.
В регионе
29 декабря 2020 г. 15:27
Главы МИД России и Турции подписали план консультаций до 2022 года

В Сочи состоялась Церемония подписания Плана консультаций между Министерствами иностранных дел России и Турции на 2021-2022 г, передает российское бюро Report.

"Мы провели 8-ое заседание совместной группы стратегического планирования, в рамках которого состоялись содержательные переговоры по самому широкому кругу вопросов. Мы подтвердили значение политического диалога прежде всего на высшем уровне. Регулярные доверительные контакты между нашими президентами определяют и стратегические направления повестки дня российско-турецких отношений во всех областях и задачи на каждом из этих направлений, которые имеют прямое отношение к развитию экономического, гуманитарного, военно-технического и иных форм сотрудничества", - об этом по окончании переговоров на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что они с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглы подтвердили обоюдную нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества: "Мы ценим принципиальный настрой наших турецких коллег на продолжение взаимодействия в этой области, несмотря на нелегитимное давление со стороны Вашингтона".

Министр отметил, что они также обсудили ситуацию в Сирии, Идлибской зоне деэскалации, Ливии, на Балканах, Восточном Средиземноморье, Украине, а также подписали план консультаций между нашими министерствами на 2021-2022 годы.

"Сегодняшнее заседание нашей совместной группы стратегического планирования позволило определить те вопросы, которые необходимо решить для качественной подготовки Совета сотрудничества высшего уровня, который возглавляют наши президенты. Будем продолжать плотный диалог в наступающем году", - заключил Лавров.

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