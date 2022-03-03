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Лавров: Мы готовы к переговорам, но операцию в Украине продолжим

Лавров: Мы готовы к переговорам, но операцию в Украине продолжим Россия готова к переговорам при этом намерена продолжить военную операцию в Украине.
В регионе
3 марта 2022 г. 14:06
Лавров: Мы готовы к переговорам, но операцию в Украине продолжим

Россия готова к переговорам при этом намерена продолжить военную операцию в Украине.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Сейчас идет военная операция. Цели операции четко обозначены - демилитаризация Украины, денацификация и обеспечение гарантий для Украины без вступления в НАТО", - отметил глава МИД РФ.

"Мы готовы к переговорам. Наша позиция переговорная есть у украинских коллег. Они нам обещали привезти на тур переговоров свою переговорную позицию. Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию будем, потому что не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности России. И демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры, будет доведена до конца", - заявил Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Biz danışıqlara hazırıq, amma Ukraynadakı əməliyyatı davam etdirəcəyik”

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