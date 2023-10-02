Лавров: Москва работает с Баку для стабилизации обстановки в Карабахе

Москва работает с Баку и соседями для нормализации обстановки в Карабахском регионе Азербайджана.

Москва работает с Баку для cтабилизации обстановки в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы работаем с азербайджанскими коллегами на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", - сказал Лавров.