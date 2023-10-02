О нас

Лавров: Москва работает с Баку для стабилизации обстановки в Карабахе

Лавров: Москва работает с Баку для стабилизации обстановки в Карабахе Москва работает с Баку и соседями для нормализации обстановки в Карабахском регионе Азербайджана.
В регионе
2 октября 2023 г. 19:53
Лавров: Москва работает с Баку для стабилизации обстановки в Карабахе

Москва работает с Баку для cтабилизации обстановки в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы работаем с азербайджанскими коллегами на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", - сказал Лавров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Moskva Qarabağda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Bakı ilə işləyir"
Версия на английском языке Lavrov: Moscow working with Baku to stabilize situation in Karabakh

Экслюзивные новости

Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi