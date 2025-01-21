Лавров: Москва готова оказывать содействие нормализации между Ереваном и Баку

Россия готова оказывать содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем направлениям.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020-м, 2022 году были достигнуты руководителями трех стран", - сказал министр.
Касаясь сотрудничества РФ и Армении, Лавров сказал, что торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на подъеме.
"Торговый оборот достигает рекордных значений, почти $12 млрд за прошлый год", - отметил он.