Лавров: Москва готова оказывать содействие нормализации между Ереваном и Баку

Россия готова оказывать содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем направлениям.

Россия готова оказывать содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем направлениям.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020-м, 2022 году были достигнуты руководителями трех стран", - сказал министр.

Касаясь сотрудничества РФ и Армении, Лавров сказал, что торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на подъеме.

"Торговый оборот достигает рекордных значений, почти $12 млрд за прошлый год", - отметил он.