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    Лавров: Между Россией и США возможен конструктивный диалог по любым вопросам

    Глава МИД России: Сегодня мы открыты к работе с администрацией президента Трампа по оздоровлению ситуации в отношениях

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Вашингтоне должны учитывать национальные интересы России и воспринимать ее как равноправного партнера.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Аргументы и факты".

    "Убежден, что между Россией и США возможен конструктивный диалог по любым двусторонним и международным вопросам, если он будет выстраиваться в духе равноправия, взаимной выгоды, реального уважения и учета интересов друг друга, без попыток шантажа и навязывания своей воли. Только на такой основе можно улучшить атмосферу и качество двусторонних отношений, вернуть их на траекторию поступательного развития", - заявил С.Лавров.

    Однако министр уточнил, что добиться подобных целей непросто, но со своей стороны Россия "готова пройти свою часть пути".

    "Сегодня мы открыты к работе с администрацией президента Д.Трампа по оздоровлению ситуации в отношениях. Однако добиться этого получится, только если в Вашингтоне будут на деле учитывать наши национальные интересы, воспринимать Россию как равноправного партнера", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

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