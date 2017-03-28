Лавров: Между Россией и США возможен конструктивный диалог по любым вопросам

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Вашингтоне должны учитывать национальные интересы России и воспринимать ее как равноправного партнера.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Аргументы и факты".

"Убежден, что между Россией и США возможен конструктивный диалог по любым двусторонним и международным вопросам, если он будет выстраиваться в духе равноправия, взаимной выгоды, реального уважения и учета интересов друг друга, без попыток шантажа и навязывания своей воли. Только на такой основе можно улучшить атмосферу и качество двусторонних отношений, вернуть их на траекторию поступательного развития", - заявил С.Лавров.

Однако министр уточнил, что добиться подобных целей непросто, но со своей стороны Россия "готова пройти свою часть пути".

"Сегодня мы открыты к работе с администрацией президента Д.Трампа по оздоровлению ситуации в отношениях. Однако добиться этого получится, только если в Вашингтоне будут на деле учитывать наши национальные интересы, воспринимать Россию как равноправного партнера", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.