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Лавров: Макрон заявляет о возможной отправке войск в Украину, чтобы понравиться США

Лавров: Макрон заявляет о возможной отправке войск в Украину, чтобы понравиться США Президент Франции Эмманюэль Макрон делает заявления о возможной отправке войск в Украину, чтобы понравиться Вашингтону и спровоцировать союзников по НАТО.
В регионе
24 марта 2024 г. 14:46
Лавров: Макрон заявляет о возможной отправке войск в Украину, чтобы понравиться США

Президент Франции Эмманюэль Макрон делает заявления о возможной отправке войск в Украину, чтобы понравиться Вашингтону и спровоцировать союзников по НАТО.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма "Белград" телеканала "Россия-1".

"Все разговоры президента Франции Макрона за последние несколько лет (а он периодически их оживлял в медийном пространстве) о создании некой стратегической автономии - все это оказалось пшиком, извините за бытовое выражение. Никто сейчас не помышляет об этом. Сейчас, несмотря на то, что Макрон настойчив в том, что не исключено, что они направят сухопутные войска в Украину, это уже не про стратегическую автономию, а чтобы понравиться Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе", - отметил глава дипведомства.

Лавров подчеркнул, что с такими идеями выступают политики и молодого поколения в прибалтийских странах.

"В Польше политики зрелые, но тоже готовы играть в такую провокационную игру. В Германии канцлер Олаф Шольц пока еще проявляет хоть какую-то осторожность. Но провоцирование Францией темы развертывания войск НАТО в Украине направлено, в том числе на то, чтобы подорвать его позиции в Евросоюзе в контексте франко-германского соперничества. Там много чего. Такая склочная организация.

На первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги. Это печально", - утверждал Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Makron ABŞ-ın xoşuna gəlmək üçün açıqlamalar verir

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