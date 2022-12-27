Лавров: Курс Запада несет риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав

Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав.

Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав.

Как передает Report , об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, на Западе безостановочно раскручиваются "безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины".

"Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав", - подчеркнул глава МИД РФ.

С. Лавров указал, что Москва снова и снова повторяет, что в ядерной войне не может быть победителей, "и она никогда не должна быть развязана". В то же время, как отметил министр, западные политики обостряют риторику по данной проблематике, и именно их следует спрашивать о том, продолжится ли эта тенденция в 2023 году.

"С глубокой озабоченностью констатируем пропагандистскую вакханалию в США и в целом на Западе вокруг темы ядерного оружия", - констатировал он.

При этом западные чиновники, рассуждая о возможности применения ядерного оружия на Украине, ссылаются "на некие высказывания политического руководства России". "Но в реальности таких заявлений не было", - заключил Лавров.