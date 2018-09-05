Лавров: Конфронтация между Россией и США нарастает

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что конфронтация между РФ и США нарастает, о чем свидетельствует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам… в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение", - заявил Лавров.

По мнению главы МИД РФ, эти пошаговые действия увеличивают риск в том числе военных конфронтаций, что неприемлемо для России, о чем американские партнеры были предупреждены.