Лавров: Иранская ядерная сделка находится под угрозой развала

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Россия считает, что иранская ядерная сделка находится под угрозой развала.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам (РСМД).

"Под угрозой слома крупные договоренности, которые мы рассматриваем в качестве примера конструктивного многостороннего взаимодействия, имея в виду, в частности, ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - заявил С. Лавров.

Напомним, что Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Д. Трамп подчеркнул, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.