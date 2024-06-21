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Лавров: Инициатива Путина стала четвертым предложением РФ по украинскому урегулированию

Лавров: Инициатива Путина стала четвертым предложением РФ по украинскому урегулированию Мирная инициатива президента России Владимира Путина, озвученная им 14 июня, стала уже четвертым предложением Москвы об урегулировании вокруг Украины.
В регионе
21 июня 2024 г. 12:27
Лавров: Инициатива Путина стала четвертым предложением РФ по украинскому урегулированию

Мирная инициатива президента России Владимира Путина, озвученная им 14 июня, стала уже четвертым предложением Москвы об урегулировании вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"Сейчас мы вышли к очередному, уже четвертому, по сути дела, предложению [по украинскому урегулированию] со стороны Российской Федерации в виде инициативы президента Путина от 14 июня", - сказал он.

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Версия на английском языке Lavrov: Putin's initiative marks Russia's fourth proposal for Ukraine settlement

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