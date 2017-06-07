Лавров и Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу и совместной борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили сегодня в российском дипведомстве по итогам телефонного разговора глав МИД.

"В связи с кризисной ситуацией в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств Сергей Лавров и Джавад Зариф призвали все заинтересованные стороны к диалогу в целях выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе залива, консолидации усилий в борьбе с терроризмом", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.