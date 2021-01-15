Главы МИД России и Ирана обсудят в Москве Карабах

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 26 января

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 26 января.

Как передает Report, об этом сообщила в ходе традиционного брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"26 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова.

По ее словам, в ходе встречи российского и иранского министров ИД предполагается обсудить ряд актуальных международных проблем, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе, тему СВПД, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива.

Захарова отметила также, что будет обсуждаться двусторонняя российско-иранская повестка.