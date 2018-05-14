Лавров и Зариф обсудят спасение иранской ядерной сделки

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудят в понедельник в Москве возможность сохранения иранской ядерной сделки в условиях решения Вашингтона выйти из нее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Зариф в эти дни совершает турне по странам - участникам соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы провести консультации о спасении договоренности. 13 мая он посетил Китай, а после переговоров с Лавровым в Москве отправится в Брюссель, где 15 мая встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также министрами иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании. Таким образом, глава МИД Ирана проведет консультации со всеми участниками ядерной сделки, кроме США.

У Лаврова и Зарифа есть и другие темы для обсуждения, прежде всего, - ситуация в Сирии, обострившаяся после заявления Вашингтона о выходе из СВПД.