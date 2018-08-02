Лавров и Зариф обсудили предстоящий Каспийский саммит

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили в Сингапуре сирийскую проблематику, иранскую ядерную сделку и подготовку к Каспийскому саммиту, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке пятого Каспийского саммита", - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи сторон на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).