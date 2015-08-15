​Лавров и Зариф обсудят иранскую ядерную программу и ситуацию в Сирии

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

"В понедельник в Москве пройдут переговоры Лаврова с главой МИД Ирана", - отметила М.Захарова.

В российском ведомстве отметили, что предстоящий визит пройдет в русле заметно активизировавшегося в последнее время российско-иранского политического диалога.

"Главы внешнеполитических ведомств уделят основное внимание вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе с учетом согласованного 14 июля в Вене Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). Состоится обмен мнениями по ключевым проблемам глобальной и региональной повестки дня, включая преодоление кризиса в Сирии", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в преддверии визита.