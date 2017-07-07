Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в Гамбурге ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как указали в пресс-службе МИД России, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшаяся на полях саммита G20, продлилась час.

"Были рассмотрены ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня", - информировали в МИД РФ.