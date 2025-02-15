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Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Лавров и Рубио провели телефонный разговор Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор.
В регионе
15 февраля 2025 г. 22:57
Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", - отметили в министерстве.

Согласно информации, стороны условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Также был обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Отмечается, что стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Отметим, что 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили перспективы урегулирования российско-украинского конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Rubio ilə telefon danışığı aparıb

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