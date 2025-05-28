Лавров и Рубио обсудили ситуацию в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского МИД.

"28 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - сообщили в ведомстве.

В дипведомстве указали, что Рубио в разговоре российским министром подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение российско-украинского конфликта. Лавров проинформировал Рубио о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Они подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и диалога между дипведомствами России и США.