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Главы МИД России и Армении обсудят выполнение трехсторонних договоренностей

Главы МИД России и Армении обсудят выполнение трехсторонних договоренностей Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудят ситуацию в Карабахе и выполнение трехсторонних договоренностей.
В регионе
8 апреля 2022 г. 14:15
Главы МИД России и Армении обсудят выполнение трехсторонних договоренностей

В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Как передает Report, перед началом переговоров Сергей Лавров заявил, что одним из обсуждаемых вопросов станет ситуация в Карабахе, выполнение трехсторонних договоренностей от ноября 2020, января 2021 и ноября 2021 года.

Ларов отметил, что стороны также затронут перспективы взаимодействия в рамках СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Сейчас Армения председательствует в ОДКБ, поэтому нам тем более важно сопоставить свои действия с теми планами, которые Армения предъявила участникам этой организации", - подчеркнул Лавров.

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами запланирован на вторую декаду апреля, ему будет предшествовать рабочий визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна 8 апреля.

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Версия на английском языке Russian, Armenian FMs to mull implementation of tripartite agreements

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