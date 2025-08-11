О нас

Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном по телефону детали контактов лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне.
В регионе
11 августа 2025 г. 19:22
Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном по телефону детали контактов лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД России.

По информации ведомства, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.

Лавров в ходе беседы подчеркнул важность устойчивого мира Еревана и Баку "в русле трехсторонних договоренностей".

"Москва и далее готова содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также министры обсудили ряд актуальных вопросов российско-армянской повестки дня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lavrovla Mirzoyan Ermənistan, Azərbaycan və ABŞ liderlərinin görüşünün detallarını müzakirə edib

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
5 августа 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi