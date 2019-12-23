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Лавров и глава МИД Турции обсудили оказание помощи Сирии и ситуацию в Ливии

​Лавров и глава МИД Турции обсудили оказание помощи Сирии и ситуацию в

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу оказание гуманитарной помощи Сирии и усилия по стабилизации ситуации в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в САР, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии", - информировали в российском дипведомстве.

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