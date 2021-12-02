Лавров и Чавушоглу встретились на полях заседания СМИД ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме обсудили региональное и двустороннее взаимодействие России и Турции, а также ситуацию

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме обсудили региональное и двустороннее взаимодействие России и Турции, а также ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.

Как передает Report, об этом этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств сверили часы по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации на Южном Кавказе", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине", - говорится в сообщении.