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Встреча глав МИД России и Турции проходит в Сочи

Встреча глав МИД России и Турции проходит в Сочи В Сочи проходит встреча глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова
В регионе
29 декабря 2020 г. 13:25
Встреча глав МИД России и Турции проходит в Сочи

В Сочи проходит встреча министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, встреча проходит в рамках 8-го заседания совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.

Перед началом встречи главы МИД сообщили, что планируют обсудить двустороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы региональной повестки.

Ранее в МИД РФ сообщили, что темами переговоров станут пути повышения эффективности на площадках международных организаций, а также детальная проработка текущих вопросов, которые связаны с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya ilə Türkiyə xarici işlər nazirlərinin görüşü başladı

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