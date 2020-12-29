Встреча глав МИД России и Турции проходит в Сочи

В Сочи проходит встреча министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.
Как сообщает Report, встреча проходит в рамках 8-го заседания совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.
Перед началом встречи главы МИД сообщили, что планируют обсудить двустороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Ранее в МИД РФ сообщили, что темами переговоров станут пути повышения эффективности на площадках международных организаций, а также детальная проработка текущих вопросов, которые связаны с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху.