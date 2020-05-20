Лавров и Чавушоглу обсудили туризм и борьбу с COVID-19

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наш министр провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались региональные вопросы, тема туризма и борьба с коронавирусом", - заявил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

За это время коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли.